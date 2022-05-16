صندوق التنمية الصناعية يطلق "هاكاثون الصناعة"

وتشمل رحلة المشاركين في "هاكاثون الصناعة" عدة مراحل، تبدأ باختيار الفريق المشارك وتسجيله في موقع الهاكاثون الإلكتروني، ومن ثم اختيار التحدي الذي يرغب الفريق في إيجاد الحلول له، مرورًا بحضور ورش عمل افتراضية لتأهيل الفِرَق وأعضائها لخوض التحديات بأساليب علمية؛ لتفرز بعد ذلك الحلول المقدمة من قِبَل الفِرَق بعد تقديم العروض الأولية، ثم تطور من خلال معسكر الهاكاثون، مع التزام المشاركين بورش العمل الحضورية، وأخيرًا تقديم العروض النهائية لاختيار الفائزين.