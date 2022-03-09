صندوق الشهداء وشركة "SAMI" يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المستفيدين

ومثّل الاتفاقية من جانب الصندوق مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، فيما مثل الشركة المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، بحضور عددٍ من المسؤولين من الجانبين.