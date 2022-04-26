"صندوق الشهداء" يتعاون مع نيوم لتنفيذ برامج تدريبية نوعية للمستفيدين

تأتي هذه الشراكة بين نيوم و"الصندوق" بهدف تطوير القدرات وبناء الكوادر المؤهلة والمدربة من المجتمع المحلي، وهو ما سيكون له الأثر الأبرز في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من أبناء الصندوق؛ وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي.