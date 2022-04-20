"صندوق الشهداء" يوسع نطاق خدماته عبر توقيع 8 اتفاقيات شراكة جديدة

وأشار المستشار التنفيذي مدير الإدارة العامة للمستفيدين الدكتور عبدالوهاب بن سعيد الزهراني، إلى أهمية مذكرات التفاهم المبرمة بين الصندوق وشركائه في مختلف القطاعات، وأنها جاءت تحمل في طياتها العديد من البرامج والخدمات منها على سبيل المثال لا الحصر: تفعيل الربط التقني وتبادل وتحديث البيانات مع مختلف الجهات ذات العلاقة وتقديم الدعم الأسري من سداد إيجار المنازل للأسر الأشد احتياجاً وتوفير وسائل التنقل، وكذلك تقديم العديد من البرامج التعليمية والتدريبية وتوفير عدد من الوظائف مع عدد من الجهات الشريكة.