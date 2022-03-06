"صندوق الشهداء" يوقع اتفاقية تعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اتفاقية تعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين؛ لتعزيز الدور التنموي والاجتماعي بينهما.
وجرى توقيع الاتفاقية اليوم الأحد في مقر الصندوق بالرياض، برعاية وحضور مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، حيث مثّل الرئاسة فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، فيما مثل الصندوق مستشار الأمين العام علي بن صالح الضلعان.
وتضمنت الاتفاقية العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية من الجانبين، وذلك من خلال توظيف مستفيدي الصندوق في الوظائف الموسمية التي تعلنها الرئاسة، بالإضافة إلى إلحاقهم بمقاعد الدراسة لمراحل البكالوريوس والثانوي والمتوسط في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الدور التنموي والاجتماعي بين الجهتين في مجالات التنمية الاجتماعية والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في تنفيذ برامج في عدد من المجالات؛ لدعم وتمكين أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، في إطار تحقيق رؤية الجهتين الاستراتيجية، والوصول إلى أعلى مستويات التعاون بينها وبين كل قطاعات الدولة وجهاتها ومؤسساتها.