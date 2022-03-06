"صندوق الشهداء" يوقع اتفاقية تعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الدور التنموي والاجتماعي بين الجهتين في مجالات التنمية الاجتماعية والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في تنفيذ برامج في عدد من المجالات؛ لدعم وتمكين أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، في إطار تحقيق رؤية الجهتين الاستراتيجية، والوصول إلى أعلى مستويات التعاون بينها وبين كل قطاعات الدولة وجهاتها ومؤسساتها.