"صندوق الشهداء" يوقع مذكرة تفاهم مع "سيسكو" في مجالات التحول الرقمي

وتأتي هذه المذكرة ضمن استراتيجية الصندوق بتعزيز نطاق التعاون في مجال التقنية والتحول الرقمي لدعمه في تفعيل بناء القدرات التقنية لمستفيدي الصندوق، والتي يحرص على تفعيلها مع الشركات العالمية المختصة في المجالات التقنية المتقدمة؛ لمواكبة أحدث ما تحقق من تطور في مجال التحول الرقمي، تماشيًا مع توجهات رؤية السعودية 2030.