"صندوق الشهداء" يوقع مذكرة تفاهم مع "سيسكو" في مجالات التحول الرقمي

وقع اليوم الخميس صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، مذكرة تفاهم مع شركة سيسكو إنترناشيونال المحدودة بهدف التعاون بينهما في مجالات التحول الرقمي، ولتفعيل الأدوار والإمكانات المشتركة بينهما.
حيث مثل الصندوق في الاتفاقية مستشار الأمين العام لتقنية المعلومات اللواء مهندس الدكتور يحيى بن دماس الغامدي، فيما مثل سيسكو الرئيس التنفيذي سلمان عبدالغني الفقيه.
وتأتي هذه المذكرة ضمن استراتيجية الصندوق بتعزيز نطاق التعاون في مجال التقنية والتحول الرقمي لدعمه في تفعيل بناء القدرات التقنية لمستفيدي الصندوق، والتي يحرص على تفعيلها مع الشركات العالمية المختصة في المجالات التقنية المتقدمة؛ لمواكبة أحدث ما تحقق من تطور في مجال التحول الرقمي، تماشيًا مع توجهات رؤية السعودية 2030.