"صندوق الوقف الصحي" يموّل 5 جمعيات أهلية

وقال: الجمعيات التي شملها المنح هي: جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بمبلغ (1,471,000) ريال لتمويل مشروع تقديم الخدمة العلاجية المناسبة (عمليات – أدوية – أجهزة طبية) لأصحاب الأمراض المزمنة من المرضى المحتاجين بمكة المكرّمة البالغ عددهم (1095) مستفيدًا، ومشروع توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين بمنطقة مكة المكرّمة لعدد (396) مستفيدًا، وجمعية مرضى الكلى بحائل بمبلغ (360,552) ريالًا لتنفيذ مشروع الغسيل الكلوي للمرضى محدودي الدخل من خلال دعم تكلفة إجراء جلسات الغسيل الكلوي بعدد (664) جلسة، إضافة إلى جمعية عيوني الصحية بمبلغ (740,600) ريال لتمويل تنفيذ عمليات إزالة الماء الأبيض لعدد (200) مستفيد، وجمعية الوفاء الصحية بمبلغ (110,000) ريال لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين بمحافظة المجمعة لخدمة (103) مستفيدين، والجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة بمبلغ (775,000) ريال لتمويل علاج أمراض العيون ومكافحة العمى لعدد (480) مستفيداً بمكة المكرّمة.