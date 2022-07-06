صندوق بيت المال الخليجي يواصل تصدّره صناديق الأسهم المحلية بالمملكة

أظهرت بيانات موقع "أرقام" أن صندوق بيت المال الخليجي يواصل تصدّره لكل صناديق الأسهم المحلية في الأسواق السعودية حتى نهاية الربع الثاني المنتهية في 30 يونيو 2022 بأداء يتجاوز 22%.
وقال رئيس مجلس إدارة بيت المال الخليجي عبدالرحمن فهد الحارثي: بقدر ما يغمرنا السرور بتحقيق مثل هذا الإنجاز؛ فإننا نرى فيه مسؤولية مضاعفة للحفاظ على موقع الصدارة.
وأضاف: تحقيق هذا الإنجاز في ظل ظروف الأسواق المتوترة حالياً يعكس احترافية الأداء في نموذج أعمالنا، وهو هدية متواضعة إلى عملائنا الذين لطالما غمرونا بثقتهم التي هي جزء لا يتجزأ من قصة إنجازاتنا، وفي ذات الوقت نجدد ثقتنا في فريق عملنا الاستثنائي.
وأردف "الحارثي": ما زال لدينا العديد من الخطط لهذا العام، وأهمها طرح العديد من الصناديق العقارية بأفكار نوعية، وكذلك العديد من صفقات الملكية الخاصة، وما زال في جعبتنا الكثير، وننظر إلى النصف المتبقي من هذا العام بحماسة وثقة.