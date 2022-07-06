صندوق بيت المال الخليجي يواصل تصدّره صناديق الأسهم المحلية بالمملكة

وأردف "الحارثي": ما زال لدينا العديد من الخطط لهذا العام، وأهمها طرح العديد من الصناديق العقارية بأفكار نوعية، وكذلك العديد من صفقات الملكية الخاصة، وما زال في جعبتنا الكثير، وننظر إلى النصف المتبقي من هذا العام بحماسة وثقة.