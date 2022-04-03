"صُنع في السعودية" يختتم مشاركته في معرض الخمسة الكبار

وتمثّلت هذه المشاركة في قيام عددٍ من الشركات والجهات المتخصصة، بتشكيل حضور بارز ولافت في هذه الفعالية، التي أسهمت في عكس وإبراز ما تحظى به بيئة القطاع الصناعي الاستثمارية، من تطوير لخدمة صناعة البناء والتشييد في المملكة، ولكون هذا "المعرض" يُعد منصّة كبرى لترويج منتجات المنشآت وإبراز جودتها المنافسة، وضمّ المعرض لهذا العام ما يقارب أكثر من 1000 عارض محلي ودولي من 35 دولة، لعرض عدد كبير من الحلول المُبتكرة والمنتجات الخاصّة بالبناء.