"صُنِع في السعودية" يُشارك في المعرض التجاري لأعضاء "التعاون الإسلامي"

ويعد هذا الحدث منصّة لعرض السلع والخدمات وعقد شراكات استراتيجية، حيث سيتمكّن المشاركون المنتمون لنحو 57 دولة إسلامية، من تفعيل الطرق والوسائل الكفيلة بزيادة حجم التبادل التجاري بينهم، واستعراض التجارب والخبرات والممارسات، واستكشاف آفاق التنمية التجارية تحت مظلّة "المنظمة"، حيث خصّص المركز الإسلامي لتنمية التجارة والمركز الدولي للتجارة الخارجية في السنغال مساحة 20 ألف متر مربع لهذه المناسبة، لتستقبل نحو 10 آلاف زائر مهني متوّقع، منها نحو 6 آلاف متر مربع لأجنحة الجهات العارضة، حيث يتوقع مشاركة 400 جهة، مع تنظيم عدد من الفعاليات المُصاحبة على هامش هذا المعرض.