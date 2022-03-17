صورة تاريخية عمرها 77 عامًا.. "المؤسس" يلتقي رئيس وزراء بريطانيا في مصر

جدير بالذكر أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد التقى رئيس وزراء بريطانيا "بوريس جونسون" في العاصمة الرياض، وعقدا جلسة مباحثات رسمية تناولت علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.