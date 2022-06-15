صورة مُعبِّرة: طرق السفر في المملكة.. عنوانها الأمن والأمان

"الأمن والأمان".. هذا ما تتميز به المملكة وطرقها، وذاك ما تخبرنا به تلك الصورة، التي تعكس عقودًا من استتباب الأمن في بلاد الحرمين الشريفين؛ وذلك بفضل الله، ثم المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه-، والقيادات السعودية الرشيدة من بعده؛ إذ صارت المملكة واحة للأمن والاستقرار.
في هذه الصورة التي التقطتها عدسة "سبق" لأحد طرق السفر السريعة بين مدن المملكة يقطع خط الأسفلت الصحراء الشاسعة وملايين الأمتار المكعبة من الكثبان الرملية، فيما يرتاده قائدو السيارات بأمان واطمئنان مع يقظة رجال الأمن؛ وذلك بفضل الله، ثم حكومة رشيدة، وضعت أمن الوطن والمواطن والمقيم في المقام الأول.