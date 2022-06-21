صورة نادرة: "النيل والملك سلمان".. لحظة تأمّل خلال زيارة إلى القاهرة

ويعود تاريخ التقاط الصورة إلى ثمانينيات القرن الماضي، أثناء زيارة خادم الحرمين إلى مصر، حيث كان يشغل وقتها منصب أمير منطقة الرياض، ويظهر فيها الملك سلمان وهو يتأمل جريان ماء نهر النيل الخالد من شرفة محل إقامته.