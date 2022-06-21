صورة نادرة: "النيل والملك سلمان".. لحظة تأمّل خلال زيارة إلى القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عند نهر النيل بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجمهورية مصر العربية.
ويعود تاريخ التقاط الصورة إلى ثمانينيات القرن الماضي، أثناء زيارة خادم الحرمين إلى مصر، حيث كان يشغل وقتها منصب أمير منطقة الرياض، ويظهر فيها الملك سلمان وهو يتأمل جريان ماء نهر النيل الخالد من شرفة محل إقامته.
يُذكر أن ولي العهد يزور مصر حالياً في إطار جولة إقليمية تشمل الأردن وتركيا، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين السعودية والدول الشقيقة في المجالات كافة.