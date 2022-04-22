صورة وبسمة وذكرى.. نائب "الجوازات": فرق مؤهلة ترحب بضيوف الله

كشف نائب مدير عام الجوازات اللواء دكتور صالح بن سعد المرّبع لـ"سبق"، أن هناك فرقًا من الجوازات مخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن والترحيب بهم في مطار الملك عبدالعزيز ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وأن هذه الفرق تتولى الترحيب بالقادمين لأداء العمرة ويعكسون الصورة الحسنة للمملكة ممثلة في الجوازات، كونها أول من يستقبل وآخر من يودع ضيوف الرحمن؛ لتضع بسمة على شفاههم وتبقى الزيارة ذكرى باقية.
وأوضح أن المديرية العامة للجوازات رفعت جاهزيتها على المنافذ البرية والبحرية والجوية لاستقبال المزيد من الأعداد الوافدة من ضيوف الرحمن لموسم العمرة لإكمال نسكهم لهذا العام، منوهاً بدعم المنافذ بالكوادر البشرية المؤهلة من الجنسين الذين يسهمون بشكل كبير في إنهاء إجراءات المعتمرين بكل يسر وسهولة وفي وقت قياسي.
وأردف: "هذه الكوادر البشرية يتحدثون لغات عدة منها: الإنجليزية والفرنسية والنيجيربة والتركية والصينية واليابانية، وهذا واضح وملموس على أرض الواقع ومشاهد".
وتابع: "تحرص المديرية العامة للجوازات على تأهيل الكوادر البشرية بأفضل البرامج حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بكل احترافية ومهنية"، داعياً الله لزوار بيت الله والمسجد النبوي بالقبول وأن يعودوا إلى أراضيهم سالمين غانمين.