صورة وبسمة وذكرى.. نائب "الجوازات": فرق مؤهلة ترحب بضيوف الله

كشف نائب مدير عام الجوازات اللواء دكتور صالح بن سعد المرّبع لـ"سبق"، ‏أن هناك فرقًا من الجوازات ‏مخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن ‏والترحيب بهم في مطار الملك عبدالعزيز ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وأن ‏هذه الفرق تتولى الترحيب بالقادمين لأداء العمرة ويعكسون الصورة الحسنة للمملكة ممثلة في الجوازات، كونها أول من يستقبل وآخر من يودع ضيوف الرحمن؛ ‏لتضع بسمة على شفاههم وتبقى الزيارة ذكرى باقية.