صورتان من "نيوم" تفوزان بمسابقة "اليوم العالمي للتنوع البيولوجي"

بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي للأمم المتحدة في السعودية، وتحت شعار "بناء مستقبل مشترك لجميع الحياة"، جرى الاحتفال بالتنوع البيولوجي من خلال عرض الصور التي تم اختيارها من مسابقة التصوير الفوتوغرافي التي انطلقت في "اليوم الدولي لأمنا الأرض".
واختيرت صورتان للمصور الصحفي محمد الشقيقي ضمن الصور الفائزة في مسابقة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي للأمم المتحدة في السعودية؛ حيث تعود الصورتان لأحد المواقع الجميلة والطبيعية في منطقة نيوم.
وتجسّد الصورتان النخيل مع البحر؛ حيث وادي طيب الذي يتميز بطبيعة خلابة، وهناك الصخرة التي ارتكزت على قوامٍ نحيل لتكون فاتنة وساحرة لمشاهديها، والتي تقع في صحراء حسمى بمنطقة نيوم والتي تبعد عن مدينة تبوك 80 كم تقريباً.
من جهتها، تقدمت الأمم المتحدة في السعودية عبر حسابها في "تويتر" بالشكر لجميع المشاركين في مسابقة تصوير التنوع البيولوجي بالتقاط التنوع البيولوجي في المملكة، داعين الجميع للاحتفال بيوم التنوع البيولوجي والقيام بجولة في معرضهم الافتراضي لاستعراض جمال ذلك التنوع في السعودية.
وأعرب الشقيقي وفق "العربية" عن سعادته قائلًا: "الحمد لله على توفيقه بفوز صورتين من تصويري للطبيعة من قلب نيوم في هذه المسابقة"، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على هذه المسابقة "والتي تعكس جمال الطبيعة في التنوع البيولوجي في مملكتنا الحبيبة".
وأضاف: "الطبيعة هي من تجذبك إليها خصوصاً في منطقة تبوك حيث تنوع الطبيعة؛ جبالها وتضاريسها ورمالها وسواحلها الساحرة بشواطئها البكر وروعة شعبها المرجانية".