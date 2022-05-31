صورتان من "نيوم" تفوزان بمسابقة "اليوم العالمي للتنوع البيولوجي"

وأعرب الشقيقي وفق "العربية" عن سعادته قائلًا: "الحمد لله على توفيقه بفوز صورتين من تصويري للطبيعة من قلب نيوم في هذه المسابقة"، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على هذه المسابقة "والتي تعكس جمال الطبيعة في التنوع البيولوجي في مملكتنا الحبيبة".