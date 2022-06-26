صور.. أكثر من ٥ ملايين طالب وطالبة يبدأون اختبارات نهاية العام الدراسي بالمملكة

وفي تبوك تابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، سير الاختبارات من خلال زيارة عددٍ من المدارس، مؤكداً أن الجميع في مدارس المنطقة استعدوا وجهّزوا المدارس لهذه المرحلة المهمة من نهاية العام، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.