صور.. أكثر من ٥ ملايين طالب وطالبة يبدأون اختبارات نهاية العام الدراسي بالمملكة

دخل طلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، اليوم، في المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث.
وبما أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة يُطبق لأول مرة في هذا العام، فإنه يتميز بكونه أطول عام دراسي منذ نشأة التعليم في المملكة.
وأقبل اليوم أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام على اختباراتهم النهائية، والحماس والتفاؤل يملآن نفوسهم بختام عامٍ مميز وتحقيق النجاح، بإذن الله.
وفي تبوك تابع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، سير الاختبارات من خلال زيارة عددٍ من المدارس، مؤكداً أن الجميع في مدارس المنطقة استعدوا وجهّزوا المدارس لهذه المرحلة المهمة من نهاية العام، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.