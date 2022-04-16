صورٌ إنسانية لخدمة ضيوف الرحمن.. كشافة "بادر" بين تسابق وعناية وإرشاد

وظهر ذلك جليًّا في الكثير من المواقف والمشاهد داخل الحرم المكي الشريف وساحاته، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومن أبرزها قوة أمن الحرم المكي الشريف، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والجمعيات الخيرية الرسمية، حيث ظهر تسابقهم على مساعدة الكبير، والعناية بصغار السن، ومساعدة المحتاجين، وإرشاد التائهين، وتقديم التمر والقهوة عند الإفطار للصائمين.