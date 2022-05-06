صور مبهجة.. انطلاق فعاليات "طائف الورد" بسجادة زهور تخطف الأنظار

تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، انطلقت مساء أمس فعاليات "طائف الورد" التي تنظمها وزارة الثقافة بالتعاون مع أمانة الطائف، وتستمر حتى 19 مايو، بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، وأمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، ورؤساء الدوائر الحكومية؛ للوقوف على الفعالية، وبمشاركة الأهالي.
وتجول وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، وأمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، ورؤساء الدوائر الحكومية، على أكشاك مزارعي ومنتجي الورد الطائفي. وشملت الجولة معرض مراحل إنتاج الورد.
ونفَّذت أمانة الطائف، ضمن فعاليات "طائف الورد"، سجادة للزهور والورود بمساحة تجاوزت 3000 متر مربع، وتحتوي على أكثر من 800 ألف شتلة من الزهور والورود، في حين شهدت السجادة إقبالاً كثيفًا من زوار متنزه الردف في اليوم الأول للفعاليات. ويُتوقع زيادة أعداد الزائرين خلال أيام الفعاليات.