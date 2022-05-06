صور مبهجة.. انطلاق فعاليات "طائف الورد" بسجادة زهور تخطف الأنظار

ونفَّذت أمانة الطائف، ضمن فعاليات ‫"طائف الورد"، سجادة للزهور والورود بمساحة تجاوزت 3000 متر مربع، وتحتوي على أكثر من 800 ألف شتلة من الزهور والورود، في حين شهدت السجادة إقبالاً كثيفًا من زوار متنزه الردف في اليوم الأول للفعاليات. ويُتوقع زيادة أعداد الزائرين خلال أيام الفعاليات.