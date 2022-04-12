صور مشرّفة يرسمها رجال الأمن في خدمة ضيوف المسجد النبوي

ومن هذه المشاهد الإنسانية مساعدة الكبار ومن يصابون بالإجهاد أو ارتفاع درجات الحرارة وتنظيم وتسهيل الدخول والخروج وفك الازدحام داخل وخارج المسجد النبوي، يساعدون الكبير ويحنو على الصغير، ويمدون يد العون للجميع بكل رحابة صدر، استشعارًا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف المسجد النبوي، وحرصهم على تقديم صورة مشرفة لما تبذله المملكة في رعاية ضيوف المسجد النبوي لتيسير أدائهم لعبادتهم، ابتغاءً للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.