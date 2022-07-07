"صوّر وأرسل".. تكثيف الجولات الرقابية في الجوف استعداداً للعيد

وأشارت الأمانة إلى تنفيذ جولات صباحية ومسائية؛ لمتابعة الأنشطة الأكثر إقبالًا خلال العيد؛ مثل المسالخ والمطابخ وصالونات الحلاقة والتجميل ومحلات الحلويات وغيرها؛ لمراقبة تطبيق الاشتراطات كافة وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدةً حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، داعيةً الجميع للتعاون وتقديم البلاغات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد (940) ومن خلال خدمة "صور وأرسل" عبر تطبيق "بلدي" المتاح على الأجهزة الذكية.