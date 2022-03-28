ضابط مبتعث إلى أمريكا قبل 64 عاماً.. "الأرصاد" يكرّم أحد أقدم موظفيه

من جانبه، ثمّن المحتفى به "العقيل"؛ هذه المبادرة التي ليست بغريبة على المركز الذي يعد امتداداً لحصيلة من الإنجازات، ورحلة موفقة في مسيرة التنمية، التي أوصلته إلى مراحل متقدمة من العطاء؛ داعياً الله بالتوفيق له في الخدمات التي يقدّمها، والأعمال التي ينجزها في خدمة الوطن وأبنائه، بتوجيهات من القيادة الرشيدة.