ضابط مبتعث إلى أمريكا قبل 64 عاماً.. "الأرصاد" يكرّم أحد أقدم موظفيه
كرّم المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، عبدالرحمن العقيل؛ أحد أقدم الموظفين الذين عاصروا فترة تأسيس الأرصاد الجوية، وذلك ضمن اختتام فعاليات اليوم العالمي للأرصاد الجوية 2022.
ويعد "العقيل"؛ من أوائل المبتعثين السعوديين لدراسة الأرصاد في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1958م؛ حيث ذهب كضابط مبتعث من سلاح الطيران الملكي السعودي، وعاد كأخصائي أرصاد جوية؛ ما يؤكد دور المركز في احتضان الرموز التي خدمت الوطن في هذا القطاع الحيوي المهم، وتكريمهم والاحتفاء بهم.
من جانبه، ثمّن المحتفى به "العقيل"؛ هذه المبادرة التي ليست بغريبة على المركز الذي يعد امتداداً لحصيلة من الإنجازات، ورحلة موفقة في مسيرة التنمية، التي أوصلته إلى مراحل متقدمة من العطاء؛ داعياً الله بالتوفيق له في الخدمات التي يقدّمها، والأعمال التي ينجزها في خدمة الوطن وأبنائه، بتوجيهات من القيادة الرشيدة.