ضاعفوا المكافأة.. 9 أشهر على اختفاء "مفقود الحمدانية" وذووه يناشدون

أكمل مفقود الحمدانية بجدة المواطن غازي محمد اليحيوي الحربي، شهره التاسع منذ فقدانه بعد خروجه من منزله في شهر محرم الماضي ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة، فيما وضع ذووه مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.