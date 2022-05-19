ضاعفوا المكافأة.. 9 أشهر على اختفاء "مفقود الحمدانية" وذووه يناشدون

أكمل مفقود الحمدانية بجدة المواطن غازي محمد اليحيوي الحربي، شهره التاسع منذ فقدانه بعد خروجه من منزله في شهر محرم الماضي ولم يُعثر له على أثر حتى هذه اللحظة، فيما وضع ذووه مكافأة مالية لمن يساعد في العثور عليه.
وجدد أحد أقاربه مناشدته، عبر "سبق"، للبحث عن قريبه "غازي"؛ إذ تم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرًا إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية.
وأوضح قريب "مفقود الحمدانية" أنهم رفعوا مكافأة العثور عليه من مبلغ عشرة آلاف ريال الذي أعلن في السابق إلى عشرين ألف ريال لمن يتمكن من العثور عليه.
وناشد مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم (0594222259) أو (0540994424).