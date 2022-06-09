ضبط أكثر من 105 مخالفات بسوق خضار وفواكه الطائف خلال 9 أشهر

وقال "القاضي": إن مكتب الوزارة بالطائف ممثلاً في قسم الأسواق والمسالخ يبذل كل الجهود؛ لمتابعة سير العمل في ساحة الحراج والمحلات التجارية داخل السوق، والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والاشتراطات الصحية في كل ما يُعرض على المستهلكين، إذ يواصل المراقبون أعمالهم على مدار الساعة، إضافة إلى التعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية لسوق الخضار والفواكه والمشكلة من جهات حكومية عدة؛ للحد من تواجد العمالة المخالفة داخل السوق، ورصد ومعالجة الظواهر السلبية، وضمان تقديم الخدمات للمستفيدين بجودة عالية.