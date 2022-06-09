ضبط أكثر من 105 مخالفات بسوق خضار وفواكه الطائف خلال 9 أشهر
ضبطت اللجنة التنفيذية بأسواق الخضار والفواكه بالطائف، أكثر من 105 مخالفات، خلال التسعة أشهر الماضية.
جاء ذلك أثناء متابعة اللجنة للأنشطة المختلفة والتوعية بالاشتراطات الصحية والنظامية؛ حيث تم تطبيق الغرامات والجزاءات الرادعة بحق المخالفين من الجهات ذات العلاقة.
ويمثل اللجنة التنفيذية: "المحافظة، والشرطة، ومكتب بيئة الطائف، والتجارة، ومكتب الموارد البشرية، والأمانة".
وأعلن مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، مصادرة 17400 كيلو من المنتجات الزراعية داخل ساحة الحراج وعلى الأرصفة وتسليمها للجمعيات الخيرية.
وقال "القاضي": إن مكتب الوزارة بالطائف ممثلاً في قسم الأسواق والمسالخ يبذل كل الجهود؛ لمتابعة سير العمل في ساحة الحراج والمحلات التجارية داخل السوق، والتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والاشتراطات الصحية في كل ما يُعرض على المستهلكين، إذ يواصل المراقبون أعمالهم على مدار الساعة، إضافة إلى التعاون مع أعضاء اللجنة التنفيذية لسوق الخضار والفواكه والمشكلة من جهات حكومية عدة؛ للحد من تواجد العمالة المخالفة داخل السوق، ورصد ومعالجة الظواهر السلبية، وضمان تقديم الخدمات للمستفيدين بجودة عالية.
وكان قد أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن دور الوزارة في أسواق الخضار والفواكه في المنطقة هو الإشراف الفني على سلاسل الإمداد، وتمكين المزارعين من بيع منتجاتهم والإشراف على وصولها إلى المستهلكين، ومتابعة وفرة المنتجات داخل الأسواق في المنطقة مع الجهات ذات العلاقة ووفق الضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة بما يحقق الأمن الغذائي.
يُذكر أن "سبق" كانت قد تحدثت في تقارير سابقة عن تجمعات المُخالفين في الساحات الخارجية لسوق الخضار والفواكه بالطائف، ومُمارستها للبيع المُخالف، والذي يُزعج الباعة النظاميين وأصحاب المحالّ داخل السوق، لحين تنفيذ اللجنة حملات مكثفة ساهمت بشكلٍ كبير في تغيير الصورة، والقضاء على تلك المخالفات عبر أعمالها الضبطية.