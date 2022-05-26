ضبط أكثر من 80 مخالفة للاشتراطات الصحية بمطاعم الطائف

رصدت الحملات المكثفة للفرق الرقابية بالبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بأمانة الطائف، العديد من التجاوزات الصحية بالمرافق التجارية.
وأسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 80 مخالفة للاشتراطات الصحية واللوائح والتعليمات البلدية خلال الأسبوع الجاري.
وشملت الجولة الرقابية: الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك كالمطاعم والمطابخ والملاحم، والمخابز، ومراكز التموينات، والبوفيهات.
وقالت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية: إن الفرق الميدانية عملت على فحص المعروضات والمواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتواريخ الإنتاج والانتهاء، واللحوم للتأكد من سلامتها ووجود بيانات الذبح وختم المسلخ، لضمان سلامتها للاستهلاك، وكذلك ثلاجات الحفظ للمواد الغذائية والتأكد من ضبطها على الدرجات المخصصة للحفظ.
وأوضحت، أن المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة، وسوء أدوات التحضير، وتدني بيئة الحفظ والتخزين، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم تشغيل مصائد الحشرات، وعرض المأكولات خارج نطاق المحل، وغيرها من المخالفات التي تستدعي التصحيح الفوري.
وغطت الحملات الرقابية عشر بلديات فرعية ومكاتب للخدمات البلدية، وستستمر الحملات التصحيحية خلال الأيام المقبلة لتغطية باقي المرافق التجارية للحد من التجاوزات والمخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية عن المخالفين.