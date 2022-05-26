ضبط أكثر من 80 مخالفة للاشتراطات الصحية بمطاعم الطائف

وأوضحت، أن المخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة، وسوء أدوات التحضير، وتدني بيئة الحفظ والتخزين، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وعدم تشغيل مصائد الحشرات، وعرض المأكولات خارج نطاق المحل، وغيرها من المخالفات التي تستدعي التصحيح الفوري.