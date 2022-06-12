ضبطُ المخالفين مَطلب.. شاهد مركباتٌ تقتحم ممشى حجز الشرائع وتُهدد رواده

اقتحمت عدد من المركبات، ممشى حجز المركبات بالشرائع؛ مسببة هاجسًا مخيفًا لمرتاديه بسبب ازدياد هذه الظاهرة، التي تَلَقّت "سبق" عددًا من الشكاوى حول تكرارها.