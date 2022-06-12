محليات
ضبطُ المخالفين مَطلب.. شاهد مركباتٌ تقتحم ممشى حجز الشرائع وتُهدد رواده
شكاوى استقبلتها "سبق".. ومناشدة لاستخدام كاميرات المراقبة ومتابعة الظاهرة
اقتحمت عدد من المركبات، ممشى حجز المركبات بالشرائع؛ مسببة هاجسًا مخيفًا لمرتاديه بسبب ازدياد هذه الظاهرة، التي تَلَقّت "سبق" عددًا من الشكاوى حول تكرارها.
بدوره، خص أحد الشباب المتواجدين بشكل مستمر في ممشى الشرائع، "سبق" بفيديو يصف معاناته مع المركبات التي اعتادت اقتحام المسار المخصص للمشاة في حجز الشرائع.
وقال "خالد": لم يقتصر الأمر على مركبة أو مركبتين؛ بل تجاوز أحيانًا إلى بضع مركبات تستغل خلوّ الموقع أحيانًا من عدم وجود مراقبة، للدخول إلى مسار المشاة.
وأضاف: "نتمنى استخدام كاميرات المراقبة والمتابعة؛ لمنع مثل هذه الظواهر وما تُشَكله من خطر على مرتاديه وضبط المخالفين".