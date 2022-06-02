ضبط المعتدي على "معلم هروب".. خلاف بينهما والطعن خارج المدرسة

ضبطت شرطة محافظة هروب بمنطقة جازان شخصًا اعتدى على آخر بسلاح أبيض.
وأعلن الأمن العام عن ضبط شرطة محافظـة هـروب بمنطقـة جـازان مواطنـًا اعـتـدى علـى آخـر بسلاح أبيض خـارج أحـد المرافـق الحكومية، إثر خلاف بينهما، وتم استكمال الإجـراءات النظامية الأوليـة فـي الحادثـة وإحالتها لجهة الاختصاص.
وكانت قد باشرت الجهات المعنية بمنطقة جازان حادثة طعن تعرض لها معلم يعمل في مجمع تعليمي بمحافظة هروب شرقي منطقة جازان .
ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن المعلم قد تعرض لطعنة في كتفه ونقل على إثرها لمستشفى صبيا العام، ووفقًا لمصادر طبية فإن حالة المعلم مستقرة وقد تلقى العلاج اللازم .