ضبط المعتدي على "معلم هروب".. خلاف بينهما والطعن خارج المدرسة

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإن المعلم قد تعرض لطعنة في كتفه ونقل على إثرها لمستشفى صبيا العام، ووفقًا لمصادر طبية فإن حالة المعلم مستقرة وقد تلقى العلاج اللازم .