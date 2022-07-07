ضبط عمالة مخالفة تصنع الحلويات بمواد منتهية الصلاحية في أبها

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الخميس، ضبط عمالة مخالفة تصنع الحلويات بمواد غذائية منتهية الصلاحية في مدينة أبها.
كما ضبط مراقبو الأمانة مخالفات عدة؛ أبرزها افتقار المعمل لأبسط شروط التهوية، وتدني مستوى النظافة، ومخالفة الاشتراطات الصحية، وشروط النقل والتخزين، وسوء تداول المواد الغذائية.
إضافة إلى أنه لا يخضع للإشراف الوقائي كونه غير مرخص، وعمالته لا يحملون شهادات صحية؛ حيث تم ضبط سبعة عمال لا يحملون شهادات صحية؛ ما قد يتسبب في الإضرار بصحة المستهلك.
وضبطت فِرَق الرقابة في الأمانة، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وبمساندة أمنية؛ ما يزيد على طن ونصف من المواد الغذائية الفاسدة، ونحو نصف طن خضراوات تالفة. كما تم ضبط عدد كبير من تجهيزات تظهر علامات التلف والفساد.
وشددت أمانة عسير على ضرورة تقيد المنشآت التجارية باللوائح والأنظمة المعمول بها، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضرّ بالصحة العامة.
وأكدت أن الجولات الميدانية لفِرَق الرقابة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين.