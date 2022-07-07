ضبط عمالة مخالفة تصنع الحلويات بمواد منتهية الصلاحية في أبها

وضبطت فِرَق الرقابة في الأمانة، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وبمساندة أمنية؛ ما يزيد على طن ونصف من المواد الغذائية الفاسدة، ونحو نصف طن خضراوات تالفة. كما تم ضبط عدد كبير من تجهيزات تظهر علامات التلف والفساد.