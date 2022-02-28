ضبط محلات غير مرخصة وعمالة مخالفة خلال مداهمة أمنية وبلدية لـ"حوش بكر" بمكة

قامت بلدية المسفلة الفرعـية بمكة المكرمة بحملة ميدانية مشتركة على موقع السوق الشعبي المخالف، والكائن بمنطقة حوش بكر بشارع المنصور، وذلك بمساندة أمنية من إدارة قوة أمن المهمات والواجبات بشرطة العاصمة المقدسة وإدارة المجاهدين ودعم الإدارة العامة للنظافة، وتم خلال الحملة ضبط عدة محلات تزاول النشاط بدون تراخيص نظامية، إضافة إلى عدد من العمالة المخالفة يديرون تلك المحلات، كما تم ضبط موقع يتم استخدامه لتخزين بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر وبعض الأدوية المحظورة.

وأوضحت البلدية في التقرير الصادر بأن الحملة أسفرت عن مصادرة ما يقارب (1500) قطعة من الملابس وإتلاف ما يقارب من طن ونصف من المواد الغذائية مجهولة المصدر والأدوية المخالف بيعها، وضبط عدد من العمّال المخالفين وهروب عدد آخر أثناء الحملة التفتيشية، كما تم إتلاف مجموعة من المواد الغذائية المصادرة وغير الصالحة والتي كانت معروضة من قبل الباعة الجائلين دون ضوابط صحية.