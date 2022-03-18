ضبط مخالف لنظام البيئة بعد نقله حطباً من محمية الملك عبدالعزيز الملكية

وبيّن المتحدث الرسمي أن عقوبة نقل الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.