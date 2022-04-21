ضبط موقع عشوائي لتعبئة وتخزين مواد التنظيف المقلدة بجدة

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الميدانية، تمكنت من مداهمة أحد المواقع المخالفة عبارة عن معمل ومستودع لتعبئة المنظفات، يعمل بلا رخصة نظامية، ويفتقر للاشتراطات، وجرى مصادرة وإتلاف 80 صندوقًا من المنظفات تحتوي على 480 عبوة، و30 لترًا من منتجات متنوعة لمواد تنظيف مقلدة لماركات معروفة؛ حيث تم إتلاف الكميات المضبوطة والمواد المستخدمة في التصنيع.