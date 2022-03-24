ضبط 110 مخالفات تتعلق بسوء النظافة والتخزين والحفظ في الطائف

وبيّنت الأمانة أن الجولات الرقابية خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط 110 مخالفات تتعلق بسوء النظافة والتخزين والحفظ، وملاحظات على بيئة العمل والتحضير، وركزت الفِرَق الميدانية على تكثيف الرقابة على المرافق التي يكثر الارتياد عليها خلال الشهر الفضيل، وتعزيز الرقابة الدورية عليها.