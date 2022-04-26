ضبط 19 مخالفاً لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في تبوك ومكة المكرمة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (19) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لـ(3) مواطنين، يعمل عليها (5) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، و(4) مقيمين من الجنسية السورية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وقد طُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهم.