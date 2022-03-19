ضبط 31 مخالفاً لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (36) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطنَين، يعمل عليها (11) مقيمًا من الجنسية اليمنية، و(5) مقيمين من الجنسية الصومالية، و(4) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين الإثيوبية والفلبينية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.