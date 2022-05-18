ضبط 41 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 41 مخالفًا لنظام البيئة؛ 22 مواطنًا، و18 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 991 متنًا من الإبل و735 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.