ضبط 5 مستودعات لسخانات المياه مخالفة في 3 مناطق

واستهدفت الجولات 47 مستودعًا، نتج عنها ضبط 5 مستودعات مخالفة (3 في مكة المكرمة، ومستودع في القصيم، ومستودع في المنطقة الشرقية)، و42 مستودعًا مطابقًا للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة المتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.