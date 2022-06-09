ضبط 5 مستودعات لسخانات المياه مخالفة في 3 مناطق

نفّذت عدد من الجهات الحكومية، جولات رقابية في 3 مناطق بالمملكة، على مستودعات لسخانات المياه؛ للتأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة المتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.
واستهدفت الجولات 47 مستودعًا، نتج عنها ضبط 5 مستودعات مخالفة (3 في مكة المكرمة، ومستودع في القصيم، ومستودع في المنطقة الشرقية)، و42 مستودعًا مطابقًا للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة المتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات سخانات المياه.
وشاركت في الجولات الرقابية كل من: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.