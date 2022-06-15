ضبط 59 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 59 مخالفًا لنظام البيئة، 47 مواطنًا، و11 مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي قدرها 1611 متنًا من الإبل، و370 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنَع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.