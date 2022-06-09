ضبط 600 ألف منتج إنارة مخالف للمواصفات السعودية المتعلقة بكفاءة الطاقة
محليات

ضبط 600 ألف منتج إنارة مخالف للمواصفات السعودية المتعلقة بكفاءة الطاقة

عدد من الجهات الحكومية نفّذت جولات رقابية على المستودعات في 5 مناطق
واس
واس

طنفّذ عدد من الجهات الحكومية جولات رقابية على مستودعات الإنارة في 5 مناطق بالمملكة؛ للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

واستهدفت الجولات 127 مستودعًا؛ 32 في المنطقة الوسطى، و74 في مكة المكرمة، و10 في المنطقة الشرقية، و9 في جازان، ومستودعين في نجران، نتج عنها ضبط 593486 منتجًا مخالفًا، و3 مستودعات غير مطابقة، و124 مستودعًا مطابقًا للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس كمطبوع، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح مطموسة أو ممزقة أو غير مقروءة.

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