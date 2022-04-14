ضبط 64 مخالفًا لاستخدامهم الحطب المحلي في أنشطة تجارية بالرياض

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.