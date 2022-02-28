ضبط 83 مخالفة للإجراءات الاحترازية في المنطقة الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 997 جولة رقابية، وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق منشأة مخالفة، وضبط 83 مخالفة غير ملتزمة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وتلقت الأمانة عبر مركز (940)، 6 بلاغات حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا.

وتواصل "الأمانة" جهودها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية والأسواق والمراكز ومتابعتها، مع تطبيق اشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن الشرقية ومحافظاتها كافة.