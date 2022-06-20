ضبط 95 مخالفة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

ضبطت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أمس، 95 مخالفة في المحمية، شملت "الدخول دون تصريح، والرعي الجائر، والتخييم في الأماكن الممنوعة، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها".