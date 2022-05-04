ضجة في العارضة من أسعار حليب الأطفال.. ومواطنون: الصيدليات بمزاجها!

وفي التفاصيل، قال المتضررون: "هل يعقل أن صيدليات في المحافظة تغير سعر الحليب في غضون ثلاثة أيام من 36 إلى 41 ريالاً أي بما يعادل 5 ريالات؟ ، أين عين الرقيب؟"، مشيرين إلى أنه مع إضافة الضريبة على الأسعار التي حددتها وزارة التجارة لن يصل الحليب إلى هذا السعر الذي تفرضه الصيدليات حاليًا، موضحين أن سعر عبوة 400 جرام لن يتجاوز 33 ريالاً مع الضريبة، غير أن الصيدليات قفزت به إلى 41 ريالاً.