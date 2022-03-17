ضحاياهم "غلام" و"امرأة" و"أب" و"شقيق".. 3 جرائم بشعة انتهت بـ"القتل تعزيراً" لـ4 جناة

الجريمة الأولى

وفي ثلاثة بيانات منفصلة كشفت "الداخلية" أن قاتل والده وشقيقه يدعى "حسين بن محمد بن حسين البن صالح" ضربهما بآلة حادة على رأسيهما وطعنهما بسكين عدة طعنات، مما أدى إلى وفاتهما ثم تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني؛ حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الخميس بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.