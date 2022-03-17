ضحاياهم "غلام" و"امرأة" و"أب" و"شقيق".. 3 جرائم بشعة انتهت بـ"القتل تعزيراً" لـ4 جناة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم، 3 أحكام منفصلة تقضي بـ"القتل تعزيراً" في حق 4 جناة، الأول بالأحساء والثاني بجدة وهما مواطنان، كانا قد أقدما على فعل جريمتين بشعتين؛ حيث قتل الأول والده وشقيقه ضرباً على الرأس بآلة حادة ثم أجهز عليهما بطعنات سكين، في حين لم تقل جريمة الثاني بشاعة عن الأول، حيث كان قد أقدم على استدراج غلام وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وقتله وذلك بكتم أنفاسه.
في جريمة ثالثة نفذت الداخلية في وقت لاحق اليوم حُكم القتل تعزيراً بجانيين في محافظة جدة -أندونيسيي الجنسية- كانا قد أقدما على قتل امرأة -مجهولة الهوية- وذلك بضربها وخنقها وتقييدها وسلبها، وفعل أحدهما الفاحشة بها بعد تقييدها مما أدى إلى وفاتها.
الجريمة الأولى
وفي ثلاثة بيانات منفصلة كشفت "الداخلية" أن قاتل والده وشقيقه يدعى "حسين بن محمد بن حسين البن صالح" ضربهما بآلة حادة على رأسيهما وطعنهما بسكين عدة طعنات، مما أدى إلى وفاتهما ثم تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني؛ حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني اليوم الخميس بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.
قاتل الغلام
أما جريمة الثاني، ويدعى فرج بن سعيد بن شوعي عدي -سعودي الجنسية- فقد وصفتها "الداخلية" بالبشعة؛ حيث أقدم على استدراج غلام وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وقتله وذلك بكتم أنفاسه.
وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، تم الحكم بقتله تعزيراً، وايد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، ثم نفذ الحكم اليوم بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
قتل وفاحشة
وفي البيان الثالث قالت الداخلية انه تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة حيث أقدم نوالي حسن إحسان وأقوس أحمد أندوسي -إندونيسيي الجنسية- على قتل امرأة -مجهولة الهوية- وذلك بضربها وخنقها وتقييدها وسلبها، وفعل الجاني أقوس أحمد الفاحشة بها بعد تقييدها مما أدى إلى وفاتها.
وأضاف البيان: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحُكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين.
وأردف البيان: قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيين نوالي حسن إحسان وأقوس أحمد أندوسي، اليوم الخميس 14 /8/ 1443هـ, بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.