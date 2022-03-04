ضخ أكثر من 4 ملايين لتر من المياه لمخيمات النازحين بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع

وجرى خلال الفترة من 16 حتى 22 فبراير 2022م، في محافظة حجة؛ ضخ 3.254.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 655.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 54 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.