ضخ ونقاط و100 عيّنة.. إبحار في "رحلة فحص جودة وتعقيم ماء زمزم"

ويمر ماء زمزم المبارك بمجموعة من الإجراءات الصحية والوقائية التي تتخذها الرئاسة بدءاً من ضخ المياه من بئر زمزم في دائرة مغلقة عبر فلاتر تحجز الرمال والشوائب، ومواسير لا تصدأ "استانليس استيل" حتى وصولها إلى خزانات مغلقة تمامًا، ثم تمر على أجهزة التعقيم المبدئية، كما تجري الآلية نفسها عند نقلها إلى المسجد الحرام عبر فريق من المتخصصين يشرفون على هذه الأعمال؛ للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة، تلبي تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما.