ضَرَبَهما بآلة حادة وطعَنَهما بسكين.. قاتِلُ والده وشقيقه يلقى جزاءه العادل والحُكم نُفّذ اليوم

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه.. ولبشاعة هذه الجريمة فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني/ حسين بن محمد بن حسين البن صالح اليوم الخميس بتاريخ 14/ 8/ 1443هـ الموافق 17/ 3/ 2022م بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.