ضريبة الشكوى يدفعها سائقو باصات مدرسة بالليث.. انصراف وهمي وانتظار

وتابعوا: في حين تلقينا اليوم اتصالات من حرّاس المجمع التعليمي عند الساعة الـ10 صباحاً أي بعد نصف ساعة من إيصال الطالبات، يفيدون بخروج الطالبات من المدرسة، وحين ذهابنا إلى المدرسة اضطررنا إلى الانتظار تحت أشعة الشمس حتى الساعة الواحدة ظهراً؛ ليتضح لنا أن ما أقدم عليه الكادر الإداري كان عقابًا غير مباشر؛ نظير الشكوى التي تقدّمنا بها إلى الإدارة التعليمية كأولياء أمور.