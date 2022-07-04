ضمن الخطط الرقمية.. مكانس ذكية لتطهير سطح الكعبة

استحدثت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الروبوتات الذكية، التي من بينها مكانس تطهير سطح الكعبة الذكية، لتجويد مخرجات منظومة خدمات التعقيم والتطهير الذكي.
وقال وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري: المكانس التي تعمل بشكل يدوي وإلكتروني عن طريق التطبيق الذكي الخاص بها.
وأضاف أنها تتميز بتوقيت شحن لمدة ٤ ساعات ومدة عمل تقدر بـ ٣ ساعات ومساحة تغطية بأكثر من١٨٠ مترًا مربعًا في ثلاث ساعات، وقوة شفط ٢٠٠٠ باسكا لخزان ٤٠٠ مل للأتربة.
وأشار "الجابري" إلى أن المكانس تعمل بثلاث سرعات، عادي، سريع، سريع جدا، ومكنسة وممسحة هجينة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وفق معايير تراعي جودة وسلامة الرخام وإزالة العوالق الترابية، فضلاً عن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، وكذلك تعمل على تطهير المسجد الحرام بشكل عام.