ضمن الخطط الرقمية.. مكانس ذكية لتطهير سطح الكعبة

وأشار "الجابري" إلى أن المكانس تعمل بثلاث سرعات، عادي، سريع، سريع جدا، ومكنسة وممسحة هجينة تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي، وفق معايير تراعي جودة وسلامة الرخام وإزالة العوالق الترابية، فضلاً عن المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، وكذلك تعمل على تطهير المسجد الحرام بشكل عام.