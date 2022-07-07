ضمن مبادرة "قيم".. "برنامج تدريبي" لقياس رضا القاصدات في المسجد الحرام

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي؛ يأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي؛ سعيًا للعمل على تطوير منظومة الخدمات الميدانية التي تساهم في التسهيل على ضيوف الرحمن، تماشيًا مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية للرئاسة (2024)، وسعيًا لمواءمة مستهدفات رؤية المملكة (2030).