ضمن مبادرة "قيم".. "برنامج تدريبي" لقياس رضا القاصدات في المسجد الحرام

نفّذت وكالة الشؤون الإدارية والتطويرية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في الوكالة المساعدة للتخطيط الاستراتيجي والمبادرات وتحقيق الرؤية النسائية وإدارة الجودة والتميز المؤسسي النسائية- عن بُعد، برنامجًا تدريبيًّا ضمن مبادرة "قيم".
وأوضحت مديرة إدارة الجودة والتميز المؤسسي النسائية، وعد بنت محمد المعلم، أن المبادرة تهدف لقياس الرضا عن الخدمات المقدمة من الوكالات النسائية والعمل على تطويرها ووضع فرص التحسين لها.
وبيّنت "المعلم" أن البرنامج التدريبي تَناول عددًا من المحاور أبرزها: التعريف بعملية قياس الرضا وأهدافه، وأبرز الخدمات النسائية المقدمة في المسجد الحرام، وتحديد أدوات القياس المفعلة لموسم الحج لعام 1443هـ، وإحصائية عمليات قياس الرضا اليومية.. وبلغ عدد المستفيدات من البرنامج (15) مستفيدة.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي؛ يأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي؛ سعيًا للعمل على تطوير منظومة الخدمات الميدانية التي تساهم في التسهيل على ضيوف الرحمن، تماشيًا مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية للرئاسة (2024)، وسعيًا لمواءمة مستهدفات رؤية المملكة (2030).