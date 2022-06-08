ضمن مساعيها لتعزيز موثوقية الخدمة.. "السعودية للكهرباء" تُقدم 5 خدمات جديدة للمشتركين

وأشارت إلى إمكانية حصول المشترِك على قراءة العداد عن بُعد؛ للاطلاع على معدلات استهلاكه من خلال التطبيق الإلكتروني للكهرباء؛ داعية مشتركيها إلى تحميل تطبيق الشركة للاستفادة من مختلف الخدمات المتاحة.