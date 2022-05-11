ضم 34 مدرسة بالليث وإسناد الصفوف الأولية إلى مدارس البنات الابتدائية

واعتمدت الوكالة؛ ضمّ روضة الأطفال بالموقع الذي به المدرسة الابتدائية للبنات سواءً كانت ملحقة أو غير ملحقة إلى مدرسة البنات المضمومة إليها؛ والاستفادة من مباني تحفيظ القرآن الكريم الجيدة التي ستخلى وذلك بتشغيلها بمدارس أخرى من مبانٍ مستأجرة أو قديمة.