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ضم 34 مدرسة بالليث وإسناد الصفوف الأولية إلى مدارس البنات الابتدائية
تقارير مستمرة عن مدى الاستفادة من الكوادر البشرية بالمدارس المضمومة
علمت "سبق" بأن وكالة وزارة التعليم للشؤون المدرسية أصدرت قراراً بضم 34 مدرسة بنين وبنات ابتدائية ومتوسطة بالليث، إلى مدارس أخرى في المحافظة اعتباراً من نهاية العام الدراسي 1443هـ.
واعتمدت الوكالة؛ ضمّ روضة الأطفال بالموقع الذي به المدرسة الابتدائية للبنات سواءً كانت ملحقة أو غير ملحقة إلى مدرسة البنات المضمومة إليها؛ والاستفادة من مباني تحفيظ القرآن الكريم الجيدة التي ستخلى وذلك بتشغيلها بمدارس أخرى من مبانٍ مستأجرة أو قديمة.
كما تمّ إسناد الصفوف الأولية من مدارس البنين المضمومة إلى مدارس البنات الابتدائية.
وطالبت وكالة الوزارة للشؤون المدرسية بالرفع بتقرير كل ثلاثة أسابيع للإدارة العامة لشؤون المعلمين عن مدى الاستفادة من الكوادر البشرية "التعليمية والإدارية " في المدارس المضمومة.